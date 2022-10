Calcio, Lazio fattore Olimpico. Lo Stadio Olimpico, la carica dei tifosi, prezioso alleato per gli uomini di Sarri.

Finora sono 6 le partite giocate allo Stadio Olimpico e sono arrivati 5 successi complessivi, di cui 4 in Serie A. In ordine, Bologna (2-1), Inter (3-1), Verona (2-0) e Spezia (4-0).

L’unico ko è arrivato contro il Napoli. Con 12 punti in 5 partite, Immobile e compagni sono al comando della classifica che riguarda le partite casalinghe. Alle vittorie in campionato va aggiunta quella in Europa League contro il Feyenoord vinto per 4-2.