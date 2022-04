Calcio, Lazio, idea Sergio Rico

Sergio Rico alla Lazio, a quanto pare è più di un’idea. La società biancoceleste è alla ricerca di un vice Strakosha e lo spagnolo parrebbe, almeno stando ai rumors, uno dei candidati principali.

Qualche giorno fa uno dei suoi procuratore sarebbe sbarcato nella Capitale per partecipare alla festa organizzata da Luis Alberto e avrebbe potuto incontrare anche il ds Tare.

Sergio Rico può arrivare in biancoceleste in prestito o a titolo definitivo, se il Psg fisserà un prezzo minore di 10 milioni. Il portiere, che ora è in prestito al Maiorca, è in scadenza nel 2024. Non mancano le altre ipotesi: il progetto clou è Carnesecchi dell’Atalanta, in prestito alla Cremonese, ma la valutazione è di almeno 15 milioni. Un’altra suggestione è quella di Vicario dell’Empoli e poi Provedel, in scadenza con lo Spezia.