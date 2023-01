Calcio, Lazio: Immobile freme per rientrare. Ciro Immobile vuole tornare a dare una mano ai suoi compagni. Le sue condizioni migliorano e oggi il 17 tornerà ad allenarsi a Formello. L’auspicio è la convocazione per il match di domenica contro la Fiorentina, anche solo per respirare il clima partita. L’obiettivo presumibile però è il match di Coppa Italia con la Juventus, in programma giovedì allo Stadium. Il bomber vuole esserci e tornare protagonista. Anche Sarri ne ha sottolineato l’importanza e spera di recuperarlo alla svelta.