Calcio, Lazio, ipotesi rinnovo per Pedro. Esperienza, classe e forma fisica. Tutto gioca in favore di Pedro in casa Lazio, in questo avvio di stagione col vento in poppa. Oltre al gol bellissimo realizzato nel big match contro l’Inter, la sua duttilità sembra essere un’arma nello scacchiere di Sarri, e le voci su un possibile rinnovo contrattuale per lo spagnolo ex Roma e Barcellona non sembrano così fantasiose.