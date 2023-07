Calcio, Lazio, salta l’affare Sow?

Voci arrivano dalla Germania sul fronte Sow. Il giocatore in uscita dall’Eintracht, ad un passo dalla Lazio, ma potrebbe accettare l’offerta del Siviglia.

Infatti il direttore sportivo degli andalusi, Victor Orta, avrebbe avuto un incontro con il centrocampista a Salisburgo. Il trasferimento nella Capitale, per Sow, diventerebbe dunque una seconda opzione.

Da Formello aspettano i documenti non ancora arrivati. L’affare è un mistero. Le visite mediche del giocatore, ipotizzate per venerdì, potrebbero non andare in scena. Su Sow c’è anche il Napoli.