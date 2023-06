Calcio, mercato Roma: caccia al bomber, rispunta Scamacca

Un mercato molto vivo in questo avvio di Giugno per la Roma che cerca un nuovo attaccante in grado di essere goleador, avere esperienza in Serie A, ma non troppo caro.

Gianluca Scamacca è emerso come candidato perfetto e del resto sarebbe un ritorno per lui, cresciuto a Trigoria.

Dopo una deludente stagione con il West Ham in Inghilterra, Scamacca vorrebbe tornare in Italia e la Roma rappresenta il suo sogno: ora sta recuperando da un intervento al menisco avvenuto ad aprile.

Il problema è la formula del trasferimento. Il West Ham desidera incassare e la Roma mira a un prestito. Il club intanto deve generare 30 milioni di euro per il bilancio e mira a farlo tramite la vendita di giovani talenti come Volpato, Pisilli e Missori, tutti in orbita Sassuolo.

Si attende l’annuncio ufficiale del trasferimento di N’Dicka in settimana, in attesa di offerte concrete per Ibanez.