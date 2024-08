Calcio, Pellegrini: Roma, devi tornare in champions

“È ora di tornare in Champions. Dovbyk mi ricorda Vieri. Con Mourinho ho chiarito dopo averci parlato.”

Il capitano della Roma fa il punto parlando a Il Messaggero e si esprime sui Friedkin. “C’è solo la Roma nei loro pensieri. A me non piace fare il furbetto, non lo sono mai stato. Ricordo però una delle prime volte che li incontrai. Mi sembrava di interloquire con gente di Testaccio: c’era solo la Roma nei loro pensieri”.

L’obiettivo stagionale della Roma? “La Champions, è ora di tornarci. È il nostro obiettivo. La società ha investito tanto”.

Quale sarebbe il sogno di Pellegrini? “Modellare la mentalità che c’è a Roma. Non accontentarsi quando le cose vanno bene e non

deprimersi quando vanno male. Un sogno poi l’ho realizzato, è stato vincere un trofeo. Ora ne voglio un altro”.

E infine un passaggio su Dovbyk, il nuovo acquisto. “Tecnicamente più di Lukaku mi ricorda Vieri. Il lavoro che faceva Romelu lo può anche fare ma lui vive proprio per il gol. È uno che vuole stare negli ultimi 16 metri o almeno avvicinarsi ad una zona

dove sa che può segnare. Ama giocare in profondità. E poi è una bestia. Oggi abbiamo fatto la panca inclinata, ha fatto i pettorali con 35 chili…”.

