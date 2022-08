Calcio, Roma: arriva Mady Camara, Felix saluta. Questa mattina, intorno alle 10, il guineano è sbarcato a Fiumicino.

Non solo arrivi però, in casa Roma: in queste ultime ore si sblocca anche il mercato in uscita. Amadou Diawara, dopo aver rifiutato varie destinazioni, è vicino all’Anderlecht a titolo definitivo, stessa meta dove potrebbe atterrare anche Riccardo Calafiori.

Capitolo Justin Kluivert, poi: si sarebbe sbloccata la trattativa tra la società giallorossa e il Fulham: contatti continui tra le parti.