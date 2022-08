Calcio, Roma: Belotti aspetta ancora, ma serve un’uscita. Il Gallo Belotti continuerà ad aspettare e dire no ad altre offerte.

Tanta è la voglia rimanere in Serie A e di giocare con la Roma di Mou. L‘ex capitano del Torino sa che l’allenatore lo avrebbe voluto averlo già Tottenham e che non vede l’ora di accoglierlo a Trigoria.

Ma per accontentare lo Special One e il centravanti bisogna cedere, oltre che dribblare le avances di Galatasaray, Monaco e Nizza. I turchi, intanto, hanno rilanciato con una proposta da 4 milioni di euro, e una conferma è arrivata anche dal tecnico dei turchi Okan Buruk: «Belotti è un nostro obiettivo, ma non è semplice perché lui vorrebbe rimanere in Italia.

Il mercato chiude il 2 settembre, ma il Gallo vuol cantare ben prima: uno tra Shomurodov, Felix o Kluivert devono fargli spazio, ma ad oggi cederli non è facile.