Calcio, Roma, casting a centrocampo: alter ego Gini cercasi. “Per essere equilibrati abbiamo bisogno di un attaccante e di un giocatore di centrocampo che permetta di poter utilizzare in difesa Cristante o Matic. Prima di dire alla proprietà o al direttore che avevamo bisogno di qualcuno, sono stati loro a farmelo presente”.

Lo ha detto José Mourinho al termine della vittoria contro la Cremonese: a Trigoria sono ore di riflessione. Per l’attacco è in dirittura Andrea Belotti. La cessione di Felix alla Cremonese è ai dettagli: stop per Kluivert al Fulham. Per il centrocampo è casting.

Tameze del Verona piace dallo scorso anno: costa circa 12 milioni. Interessa anche Makengo dell’Udinese, solo una suggestione il nome di Radja Nainggolan.