Sottilissimo il confine tra la news e la fake news, in un’epoca come questa contraddistinta dai social, lo è ancor più, in estate, in sede di calcio mercato. E se si parla di uno nome da apoteosi come quello di Cristiano Ronaldo e di un club come la Roma che, malgrado tutto, non più tardi di un anno fa era considerata una ipotesi impossibile e nemmeno immaginabile per un allenatore come lo Special One Josè Mourinho, la distanza tra illusione e realtà è ancor più esile.

Calcio, Roma, CR7: fake, sogno o ipotesi di realtà?

Da giorni, quasi incontrollabili, si diffondono sul web voci, file audio misteriosi, indiscrezioni non confermate e rumors intorno alla suggestiva supposizione di una presunta trattativa tra la Roma e CR7. Cristiano Ronaldo alla corte di Mourinho?

La voce sta infiammando facendo sognare i tifosi della Roma. “Ma davvero Cristiano Ronaldo può tornare in Serie A e andare alla Roma?”, è quello che si domandano, scettici ma elettrici, i tifosi giallorossi, quasi ricalcando ciò che si percepiva ai tempi della trattativa tra l’ex Real e la Juventus. Il ritorno a Manchester è stato deludente per CR7: zero trofei, niente Champions, per questo il pluri premiato goleador lusitano avrebbe chiesto a Mendes, il suo super manager, di trovargli una sistemazione. La proposta è arrivata su diversi tavoli, e parrebbe anche a quello della Roma: e c’è chi è pronto a giurare che i Friedkin stiano sognando davvero di regalare ai tifosi un colpo da 90.

Ronaldo alla Roma: quali i grandi ostacoli

Ma il sogno ha corrispondenza con la realtà? Molteplici, qualora anche ci fosse qualcosa di vero, i grossi ostacoli: i vincoli finanziari che la Roma deve osservare, la politica di sostenibilità dei Friebdkin, che però, avendo molte ambizioni, hanno già puntato su un allenatore b, nel mentre il gm Tiago Pinto occupato a far quadrare conti, trattative e impegni economici con le indicazioni provenienti dall’Uefa.

C’è poi lo stipendio di CR7, da 25 milioni di euro e la stessa posizione del Manchester United, da cui arrivano conferme sulla permanenza del portoghese, il cui contratto scadrà la prossima estate. Infine, l’eventuale concorrenza da battere: il nuovo proprietario del Chelsea ha incontrato Jorge Mendes per capire come curare l’affare, ci sarebbe il Bayern e sullo sfondo anche lo Sporting Lisbona. Sogno di una notte di mezza estate? Nel mentre Tiago Pibnto cerca di limare la distanza con il Lille per Celik, e attende offerte per Zanibolo. Il mercato dei sogni, e quello delle (solide) realtà.