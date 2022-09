Calcio, Roma, dubbio Dybala con l’Inter. Paulo Dybala con l’Argentina è rimasto in tribuna e da lì ha assistito alla vittoria dei compagni. In campionato ha saltato Roma-Atalanta, fermandosi nel riscaldamento per un problema al flessore sinistro. ù

L’Argentina lo aveva comunque convocato e trattenuto dopo le visite mediche. Mourinho è di sicuro contento che Dybala non abbia giocato rischiando di peggiorare la sua condizione in Nazionale. Meno felice del doppio viaggio intercontinentale. La decisione finale per la sua partita contro l’Inter sarà presa nelle prossime ore.