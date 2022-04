Calcio, Roma: dubbio Zaniolo con la Sampdoria

Resta tutto da scoprire il destino in generale di Zaniolo, per il quale non c’è fretta per il rinnovo visto un accordo fino al 2024. La Roma non vuol certo svendere uno dei suoi gioielli e ha fissato il prezzo ad 80 milioni. Nel frattempo però il numero 22 rischia di rimanere in panchina anche contro la Sampdoria: Mourinho sta pensando anche a Marassi di partire con la stessa formazione che ha battuto la Lazio, con Oliveira, Cristante, Mkhitaryan e Pellegrini alle spalle di Abraham.

Nel mentre Spinazzola si è sottoposto alla visita di controllo con il prof. Lempainen a Turku. Oggi farà ritorno in Italia e dopo il parere del luminare finlandese sarà lo staff medico romanista a decidere come proseguire con la tabella di marcia, che prevede un ritorno in questa stagione. Dopo 9 mesi il terzino sta per ricevere l’ok definitivo da chi lo ha operato al tendine d’Achille rotto durante Italia-Belgio.