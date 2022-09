Calcio, Roma, Dybala pronto per l’Inter. Si è allenato in gruppo con l’Argebntina e forse giocherà qualche minuto contro la Giamaica.

Dybala è tornato, in tempo per la sfida all’Inter che in estate l’ha sedotto e abbandonato. Ieri ha svolto la prima seduta con Messi e compagni: smaltito l’affaticamento al flessore sinistro che lo ha portato a saltare la sfida non mancherà a quella con l’Inter che a luglio, aveva raggiunto un accordo con lui.

Poi l’arrivo di Lukaku e la trattativa si è arenata. Si è presentata la Roma di Mourinho e l’argentino ora vuole far crescere il rimpianto dei nerazzurri. L’argentino avrà però solo l’allenamento di venerdì a disposizione, ma la Roma tenterà fino all’ultimo di organizzare un charter e farlo tornare in anticipo.