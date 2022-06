Calcio, Roma è vicina al colpo Celik

La Roma è prossima a chiudere il colpo Celik. C’è un palese ottimismo in relazione all’imminente chiusura dell’operazione tra i giallorossi e il Lilla. La distanza tra i due club (offerta 7 milioni, chiesti 9) si è ridotta e già questa settimana è supposta la fumata bianca magari con l’inserimento dibonus. Il terzino turco non è una riserva nei piani del club, bensì una vera e propria alternativa a Karsdorp.

Calcio, Roma ecco Celik

Il terzino andrebbe ad arricchire il reparto difensivo fornendo una co-titolarità sul fronte della fascia destra per Jose Mourinho. In Francia Celik è stato oggetto di complimenti per le sue caratteristiche, per la sua tecnica e probabilmente con un manager come Mourinho potrà allenare anche la forza mentale. Con l’ok del 25enne, al quale è stato proposto un contratto di circa 2 milioni a stagioni, la Roma è riuscita a strappare pure uno sconto importante al club francese. Sarebbe il secondo colpo dopo Matic, già ufficializzato nelle scorse ore dalla società di Trigoria.