Calcio, Roma, ecco Solbakken. «Sono davvero felice»: poche parole pronunciate dal primo rinforzo della Roma sul mercato d’inverno, il norvegese attaccante ex Bodo Glimt, 20 gol e 24 assist in 91 partite che ha svolto le visite mediche e firmato il contratto da 1 milione fino al 2027.

Intanto Mourinho avrebbe chiesto di coprire il buco a destra vista la rottura con Karsdorp che non si è presentato a Trigoria, col rischio di una disputa legale e una maxi multa. Odriozola dal Real e Bereszynski della Samp, i nomi caldi.

A centrocampo rinviato in estate Frattesi, ci sarebbe l’occasione Aouar dal Lione (in scadenza) nel frattempo entrato in orbita Milan. In uscita, Shomurodov che piace a Cremonese e Samp.