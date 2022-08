Calcio, Roma: esordio in A contro la Salernitana

Calcio, Roma, si avvicina il primo impegno ufficiale: modalità acquisto biglietti. Gli uomini di Mourinho esordiranno domenica 14 agosto alle ore 20:45 allo Stadio Arechi di Salerno contro la Salernitana per la prima giornata del campionato di Serie A.

Come annunciato dalla società giallorossa attraverso un comunicato è possibile acquistare i biglietti per il settore ospiti al costo di di 30€ più i diritti di prevendita. Per motivi di sicurezza, saranno circa 2000 i tifosi ospiti ammessi.

La nota ufficiale: “Dalle ore 12 di martedì 9 agosto possono essere acquistati i biglietti del Settore Ospiti dello Stadio Arechi di Salerno, dove la Roma scenderà in campo domenica 14 alle 20:45. I tagliandi a disposizione dei tifosi romanisti saranno circa duemila, al prezzo di 30€ più diritti di prevendita. Non sarà permesso il cambio nominativo e ai residenti nella Regione Lazio non sarà consentito comprare i biglietti di altri settori dell’Arechi”