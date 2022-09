Calcio, Roma KO con l’Atalanta tra errori sotto-porta e caos arbitrale

Calcio, Roma KO con l’Atalanta tra errori sotto-porta e caos arbitrali. Senza Dybala prima del match, Pellegrini infortunato in corso d’opera, errori degli attaccanti e un gol subito al primo e unico tiro nello specchio, ma partita dominata. E’ questo l’esito della partita di ieri pomeriggio delle ore 18,00 in casa, all’Olimpico, tra Roma e Atalanta: basta la rete di Scalvini, nell’unico vero tiro degli orobici, e la Roma va KO.

Per Mourinho anche un’espulsione, che gli farà saltare proprio l’incrocio con l’Inter a causa di un mancato rigore su Zaniolo. “Il rigore è chiarissimo: ho cercato di parlare con Chiffi dopo la partita, mi ha detto che non è mai rigore se il giocatore non si butta e quindi, dato che voglio essere il miglior tecnico, devo dire ai miei di buttarsi. Se bisogna fare il pagliaccio – ne abbiamo tanti in campionato – o fingere di essere in piscina, io devo cambiare metodi di allenamento”.

E ancora: “Era la partita più facile da vincere in questa stagione. Nelle altre non abbiamo avuto così tanto controllo per 90 minuti. Purtroppo, non è arrivato il gol e per questo abbiamo perso. Non mi piacciono gli zero punti, ma mi piacciono il gioco e lo spirito. Abbiamo giocato con Monza e Cremonese all’Olimpico, questa è stata la partita più facile, per Smalling, Ibanez e Mancini. Ma il calcio è così”.

A margine, ma non per incidenza nell’esito del match e in generale di questo inizio di stagione per la Roma, vi è la grana infortuni.

Paulo Dybala ha accusato un problema al flessore sinistro nel corso del riscaldamento di ieri che gli ha impedito di prendere parte a Roma-Atalanta. Il numero 21 giallorosso risponderà comunque alla chiamata dell’Argentina e sarà visitato dai medici della propria Nazionale. In base ai controlli poi si capirà se potrà essere a disposizione del ct Scaloni o dovrà rientrare a Roma.

Stessa procedura anche per Pellegrini, anche lui vittima di un fastidio al flessore sinistro, che sarà visitato dai mbedici della Nazionale italiabna e poi sarà presa una decisione riguardo la sua convocazione.