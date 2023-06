Calcio, Roma, mercato aperto col Sassuolo

La Roma sembra continuare a essere operativa sul mercato. Secondo gli ultimi rumors, a partire dal 27 giugno Tiago Pinto, dirigente della Roma, potrebbe avere un incontro a Milano con Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, per finalizzare le cessioni di Cristian Volpato e Filippo Missori.

Difficile che rientri anche Frattesi in questa operazione: il prezzo del centrocampista ex giallorosso, fissato intorno ai 40 milioni di euro, sembra eccessivo e l’Inter pare in vantaggio. La Roma ha comunque il 30% da ottenere in caso di cessione del suo ex giocatore.