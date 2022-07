Calcio, Roma: mercato, stadio e nuovo sponsor tecnico. E’ un momento cruciale, positivo e di entusiasmo per la Roma. Se sul mercato si sta elettrizzando il clima dopo l’arrivo di Dybala e i prossimi suggestivi obiettivi, anche sul fronte societario bolle un pentolone di novità. Due i target: un contratto con lo sponsor tecnico e lo studio di fattibilità dello stadio a Pietralata in via di definizione.

Il rapporto con New Balance scadrà a fine stagione e non verrà esercitata l’opzione di rinnovo, e nei giorni scorsi è stata lavorata una bozza di accordo con Adidas, che potrebbe produrre le maglie giallorosse a partire dalla stagione 2023/24: si parla di un contratto pluriennale, dal valore elevato, che renderebbe il club di Friedkin uno dei più pagati in Italia dopo la Juventus.

Intanto, sempre più vive le voci su un lavoro di intesa col Comune quanto al progetto stadio a Pietralata, nelle ore in cui, intanto, il club si appresta a raggiungere il traguardo del Delisting, l’uscita della Roma dal mercato azionario.