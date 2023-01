Calcio, Roma, occhio al Genoa in Coppa

Dopo il pareggio di San Siro, la Roma è subito ritornata a Trigoria per preparare la prossima sfida.

Mourinho tornerà a guidare, dopo la squalifica, la sua squadra giovedì sera all’Olimpico nel match contro il Genoa degli ottavi di finale di Coppa Italia.

Possibile il turn-over visto che, contro la Fiorentina in campionato, Mou rinuncerà ad Ibanez per squalifica. Possibile che con il Genoa a partire titolare sia Belotti e ipotesi spazio per Spinazzola sia Solbakken. Idea, per Zaniolo e Dybala, di un riposo almeno iniziale.