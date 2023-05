Calcio, Roma, recuperi clou in vista della Coppa

La Roma sta per recuperare alcuni giocatori in ottica semifinale di domani contro il Leverkusen. Dybala sembra essere pronto dopo essersi allenato in parte in gruppo, ma Smalling ed El Shaarawy sono in dubbio.

E’ complicato pensare che possano giocare dall’inizio, poiché Mourinho non vuole rischiare, in vista di una possibile finale e pensando a una partita che potrebbe durare anche 120 minuti.

Wijnaldum, già decisivo in due semifinali europee contro Barcellona e Roma, partirà con gli 11 iniziali. Celik è rientrato ed è in ballottaggio con Zalewski per una maglia da titolare.