Calcio, Roma, rumors sugli attaccanti del futuro

Il derby di Roma ha eletto di fatto Tammy Abraham e così la dirigenza giallorossa dovrà pensare forse ad affiancarlo a giocatori in grado di valorizzarlo ancora di più. Dalle parti di Trigoria i rumors dicono di un casting per l’attacco che possa esser già partito. Fermo restando il dubbio tattico e futuristico circa Zaniolo, che resta di partenza non un attaccante, spunta una rosa in cui eccellono tre nomi. Su tutti quello di Gonçalo Guedes, 25 anni, attaccante del Valencia. Il suo contratto è in scadenza nel 2023, anche se il suo valore non è inferiore ai 30 milioni. In alternativa si parla di Anderson Talisca, brasiliano, 28 anni, ha più caratteristiche da trequartista o seconda punta e gradirebbe tornare in Europa dopo l’esperienza con l’Al-Nassr. Terzo nome: Filip Kostic, 29 anni, dell’Eintracht Francoforte.