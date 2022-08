Calcio, Roma, show all’Olimpico contro lo Shakhtar. I Fab Four in attacco, la piazza calda dei 65mila sugli spalti, Mourinho a lanciare i suoi talenti con giocate di alto livello. Uno show sulla scia dello Special One quello che ha prodotto ieri sera il 5-0 finale nell’amichevole contro gli ucraini dello Shakhtar, con le reti di Pellegrini, Mancini, l’autorete di Konoplya e i gol del giovane Bove e di Zaniolo.

Il numero 22 è stato uno dei più acclamati da tutto lo stadio prima, durante e dopo la partita, chiaro segnale anche in chiave mercato: il popolo romanista ha scelto, Nicolò va tenuto. Scroscianti applausi per Dybala, autore di una ottima prestazione tra giocate di livello e intuizioni, Matic e l’olandese Wijnaldum. Ore calde, in chiave mercato, per l’arrivo di Belotti.