Calcio, Roma, si avvicina Abraham dal Chelsea

Calcio, con l’approdo di Lukaku al Chelsea è scattato il domino degli attaccanti che ha coinvolto anche la Roma. Dzeko ormai è in direzione Inter, ha un accordo per un contratto biennale da 6 milioni netti e aspetta solo l’ok per volare a Milano. Ma prima di liberarlo c’è bisogno di trovare un degno sostituto da consegnare a Mourinho. Tiago Pinto, General manager della Roma ha passato la sua giornata al telefono con i agenti per impostare il prossimo colpo: dallo stesso Chelsea che ha sottratto il centravanti all’Inter, che a sua volta sta per prendere quello capitolino, potrebbe arrivare Tammy Abraham, 23 anni, ammirato da Mourinho, si parla di un pestito da 5 milioni di euro ai quali aggiungerne altri 40 pagabili in 5 anni. Decisiva la volontà del calciatore.

E intanto in uscita in casa Roma c’è Florenzi, l’esterno difensivo campione d’Europa che da un biennio gira in prestito, su cui, dopo il Siviglia e un sondaggio dell’Atletico Madrid, è piombato il Milan. I rossoneri lo chiedono in prestito, inserendo al massimo un diritto di riscatto, la Roma insiste per l’obbligo per ottenere almeno 4-5 milioni dal cartellino oltre al risparmio sull’ingaggio. Si lavora alla formula, mentre intanto, sembra calda anche l’uscita di Nzonzi, sullo sfondo ancora ombre sul nuovo centrocampista chiesto da Mourinho.