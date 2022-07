Calcio, Roma, si complica Frattesi, pista Aouar

Ore frenetiche di mercato in casa Roma, con le operazioni in entrata e in uscita sempre più nel vivo. I nomi, caldi, caldissimi, sono sempre gli stessi: in primis Zaniolo, in qualche modo architrave del percorso complessivo a livello di mercato dei giallorossi. Una sua partenza o una sua permanenza, come appare chiaro, significherebbe tutto un diverso approccio alle operazioni da ‘in e out’, come si suol dire.

Calcio, Roma, si rallenta per Frattesi, idea Aouar

Se partisse, ne servirebbe uno ‘suo pari’: se restasse, tutte le manovre potrebbero (dovrebbero) concentrarsi su un particolare reparto, almeno in teoria: il centrocampo. Lì, dove a giorni alterni la posizione dell’obiettivo Frattesi è sempre più confusionaria: un giorno si avvicina, un altro si allontana.

Ad oggi potrebbe sul serio saltare l’arrivo di Frattesi alla Roma. Il Sassuolo, pare non voglia aspettare i tempi tecnici ed economici dei giallorossi e pare intenzionato a vendere solo due suoi gioielli. Ieri l’agente del calciatore ha ammesso di non avere più aggiornamenti news: la Roma ha già l’accordo con il calciatore, ma la valutazione che i neroverdi fanno del centrocampista ha rallentato e non di poco l’affare.

aggiornamento ore 9.00

Mou e il sostituto di Miki: idee e opzioni

Nel mentre Mourinho ha stoppato la partenza di Veretout ed è in teoria in attesa del sostituto di Mkhitaryan: il nome caldo sembrerebbe quello di Aouar, che non rinnoverà il contratto con il Lione in scadenza nel 2023, e in alternativa Sabitzer del Bayern Monaco. La Roma potrebbe anche prendersi un po’ di tempo per fissare un nuovo obiettivo tra cui il ritorno di Oliveira che rumors però danno in direzione Galatarasay, Turchia. Non è escluso tuttavia che da un momento all’altro Pinto possa riaprire i dialoghi con iol ds del Sassuolo Carnevali per Frattesi.

Dal mercato potrebbe arrivare una scommessa in attacco come Kalajdzic dello Stoccarda mentre un colpo alla Dybala arriverebbe solo ed eventualmente dopo aver risolto la questione Zaniolo.

aggiornamento ore 12.30