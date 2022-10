Calcio, Roma, successo a Marassi contro la Samp. La Roma è quarta in classifica dopo la vittoria per 0-1 in trasferta a Genova e domenica ospita il Napoli con l’ambizione di giocarsi la grande sfida con le armi della solidità e la rinnovata compattezza difensiva.

In campionato ha vinto sette partite, sei della quali di misura. Ieri è bastato per vincere un rigore, trasformato da Pellegrini: i giallorossi si sono limitati a gestire provando a chiudere la gara e sprecando con Belotti e Zaniolo un paio di situazioni invitanti.

Mourinho ha riproposto il 3-5-2 come a Siviglia con il doppio centravanti, Zaniolo è entrato bene nella ripresa, annullato per offside un suo gol per il possibile raddoppio.