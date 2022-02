Calcio, Roma: testa al Verona, ma occhio alla Conference

La Roma ha la testa al Verona, e il solo e unico immediato obiettivo è quello di provare a ritrovare i tre punti perduti. Per la classica, per l’umore, per dare uno slancio al progetto. Una vittoria che manca da tre partite, e che potrebbe anche suonare come un viatico in una fase della stagione comunque cruciale. E, ancor di più, in ore determinanti per il futuro imminente.

Infatti questa sera andranno in scena le gare d’andata dei playoff di Conference League. Tra oggi e la prossima settimana si sfideranno le terze classificate dei gironi di Europa League e le seconde dei gironi di Conference League e da queste sfide uscirà la rivale della Roma di Mourinho tra il 10 e il 17 marzo.

Il sorteggio a Nyon ci sarà il 25 febbraio. Tra le partite più interessanti ci sono Bodo/Glimt-Celtic. La Roma eviterebbe Marsiglia, dove giocano i tre ex giallorossi Gerson, Under e Pau Lopez, e Leicester. Occhi anche sui match del PSV (contro il Maccabi), dello Sparta Praga (contro il Partizan) e sul Fenerbahçe (contro lo Slavia Praga).