Calcio, Roma, Totti si riavvicina al club? Francesco Totti, dopo l’addio di qualche anno fa alla società giallorossa, dopo due anni da dirigente piuttosto turbolenti, potrebbe secondo rumors far ritorno in quel di Trigoria.

L’incognita è sempre il ruolo, un equivoco di fondo: l’ex Capitano vorrebbe un portare la sua professionalità con compiti decisionali e operativi, specie sul fronte mercato, e al contempo l’esperienza e la conoscenza, nessuno come lui, su cosa sia Roma e la Roma.

Un ruolo operativo e non una bandiera da sventolare in giro. Indizi potrebbero essere i recenti l’endorsement per l’ex Juve Dybala e le parole su Zaniolo.

Non ci sarebbe stata una telefonata cruciale, non ancora: ma da quando il main sponsor del club lo ha chiamato per farlo diventare brand ambassador un continuo avvicinarsi è stato riscontrato con la costante presenza del 10 allo stadio per vedere la sua Roma, compreso nella finale di Tirana per la finale di Conference. Indiscrezioni parlano di nuove manovre, in tal senso, a fine calciomercato.