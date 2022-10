Calcio, Roma: tra Napoli e pianificazione. Il team ricomincia gli allenamenti, Dybala che continua il suo lavoro di recupero per non perdere il Qatar, la società che pensa anche all’idea di un ritorno in Portogallo durante il Mondiale.

Già fissato il viaggio in Giappone (dal 22 al 29 novembre, con match contro il Nagoya e lo Yokohama). Per Mourinho il target però è solo la prossima sfida all’Olimpico contro il Napoli: per lui rebus formazione e sistema di gioco.