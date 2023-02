Calcio, Roma, turnover per Mou contro la Cremonese

In vista della partita odierna contro la Cremonese, il tecnico della Roma José Mourinho è pronto a effettuare alcuni cambiamenti rispetto alla formazione vista contro il Salisburgo. In difesa, il centrale albanese Kumbulla prenderà il posto dello squalificato Smalling, giocando al fianco di Ibanez e Mancini. A destra, Karsdorp tornerà dal primo minuto, mentre a sinistra confermato Spinazzola. A centrocampo, la coppia Cristante-Wijnaldum prenderà il posto di Matic, con l’olandese che giocherà la sua prima gara da titolare con la maglia giallorossa. In attacco, Belotti sarà il centravanti, mentre El Shaarawy si sposterà sulla trequarti al fianco di Pellegrini. In panchina, pronti a subentrare in caso di necessità, ci saranno Dybala e Solbakken. Abraham, nonostante gli ultimi allenamenti senza mascherina, si siederà in panchina in via precauzionale per tornare titolare contro la Juventus.