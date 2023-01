Calcio, Roma, Zaniolo vertice col Tottenham. No al prestito. Ieri si è allenato in vista del match di domenica a La Spezia, dove vive la famiglia: ma gli Spurs fanno sul serio, anche se da Trigoria non vogliono prestiti, ma solo cessioni definitive. Come quella che si rischia con Smalling, che potrebbe ripete la storia Mkhitaryan. Cioè l’addio a parametro zero di una colonna portante della difesa di Mourinho. E proprio all’Inter, che pare interessata. Ma il tecnico non vorrebbe lasciar scappare il suo pupillo.