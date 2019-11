Calcio, Salvini: “Balotelli per me non è un modello”

“Il presidente della Federcalcio lasci che l’allenatore faccia l’allenatore. Il razzismo è sempre da condannare ma secondo me in Italia ci sono tanti giocatori migliori di Balotelli e non sta al presidente della Federcalcio decidere chi gioca e chi non gioca”.

Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini intervistato dai giornalisti nel corso di una visita a Ostia. “Per quanto mi riguarda – ha aggiunto Salvini – Balotelli non è un modello. Lo posso dire?”.