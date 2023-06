Calcio, vertice tra Sarri e Fabiani: alla presenza anche di Enrico Lotito, figlio del presidente, appuntamento cruciale per la strategia di rinforzo della rosa della Lazio. Tra i nomi più caldi che sono stati posti sul tavolo delle trattative emerge quello di Marcos Leonardo, promettente centravanti classe 2003 del Santos. La Lazio punta a chiudere la trattativa per una cifra vicina ai 13 milioni di euro. Come emerso in Brasile, il club biancoceleste avrebbe già offerto 10 milioni di euro, ma al momento non bastano.

Calcio, l’alternativa a Marcos Leonardo in casa Lazio?

In alternativa, gli occhi sono puntati anche su Andrea Pinamonti del Sassuolo, nonostante i costi più elevati che questa trattativa comporterebbe. Sarri ha manifestato un forte interesse nei confronti di entrambi i giocatori, ritenendoli delle valide opzioni per rinforzare il reparto offensivo della squadra.

Oltre ai nomi citati, durante il summit sono stati affrontati anche altri aspetti strategici e le esigenze specifiche del tecnico Sarri. Le richieste principali sono state focalizzate su due giocatori: Lucas Torreira e Domenico Berardi. Sarri considera entrambi i calciatori delle vere e proprie priorità per rafforzare il centrocampo e l’attacco.