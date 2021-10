Calcio: Zoff, ‘contrario a Mondiale ogni due anni, si rischia di svilirlo’

“Sono fortemente contrario alla proposta della Fifa di organizzare il mondiale ogni due anni. La penso come Boban, è un’idea folle. Così facendo si svilisce la competizione più importante del calcio che perderebbe di valore. I mondiali sono come le Olimpiadi si devono disputare ogni 4 anni”. Lo dice all’Adnkronos il capitano dell’Italia campione del mondo nel 1982, Dino Zoff, in merito alla proposta della Fifa di disputare la Coppa del Mondo ogni due anni, idea rilanciata con forza dal presidente Gianni Infantino.

“E’ una proposta -prosegue il mito del calcio italiano- che va anche a scapito dei campionati nazionali e poi come si faranno le qualificazioni in un calendario già intasato, c’è il rischio di giocare sempre di più e di far scoppiare i giocatori e saturare i tifosi”.