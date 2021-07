Calciomercato estivo, quando finisce: le date

Quando finisce il calciomercato estivo? E’ una domanda ricorrente tra gli amanti delle contrattazioni calcistiche, soprattutto alla luce dell’emergenza sanitaria che lo scorso anno ha stravolto i piani. Quest’anno, però, le date saranno quelle di sempre: il calciomercato è iniziato il primo giorno di luglio e finirà l’ultimo giorno di agosto.

La finestra estiva di trattative va dal 1 luglio al 31 agosto, ma già da maggio era possibile depositare accordi preliminari. C’è ancora tempo, quindi, per sognare un colpo importante per la propria squadra. Alcuni sono stati già portati a segno. Il Milan, ad esempio, ha riscattato Tomori e attende Giroud, la Roma ha chiuso per il portiere Rui Patricio.

La Lazio ha definito il ritorno di Felipe Anderson, che dopo tre anni lontano da Roma ha riabbracciato il biancoceleste. Molte altre trattative sono in corso. L’Europeo ha infatti rallentato la fase iniziale di calciomercato, perché con i giocatori impegnati nelle varie competizioni, come anche la Copa America, si preferisce spesso aspettare la fine dei tornei.

E possibile, quindi, che Manuel Locatelli, fresco vincitore di Euro 2020, possa presto passare alla Juve, La trattativa è in fase avanzata, mancano gli ultimi dettagli. Come quelli che dividono Insigne dal Napoli: il rinnovo del fantasista non è mai stato così lontano: da una parte c’è la volontà del giocatore di strappare un contratto vantaggioso dopo la vittoria dell’Europeo, dall’altra la necessità del club di abbattere il monte ingaggi della società.