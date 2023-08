Calciomercato Juve, Vlahovic esulta come Dybala. E c’è sempre Lukaku

(Adnkronos) – Dusan Vlahovic si tiene la maglia della Juve dopo il gol contro il Real Madrid, come fece Paulo Dybala nel 2019. L’attaccante serbo è al centro delle voci di calciomercato, soprattutto in relazione allo scambio che potrebbe portarlo al Chelsea e spostare a Torino il belga Romelu Lukaku. I due club starebbero lavorando all’operazione, con un conguaglio robusto a favore della Juventus. Vlahovic, arrivato in bianconero 18 mesi fa, dopo la rete messa a segno per il 3-1 nel test contro il Real, ha esultato in maniera eloquente: ha afferrato la maglia con entrambe le mani e l’ha mostrata senza sfilarsela. Un messaggio “io resto qui” che ricorda quello inviato nell’estate 2019 da Paulo Dybala. L’argentino, dopo un gol estivo, festeggiò nello stesso modo proprio mentre le voci su una sua cessione si intensificavano. Si parlava all’epoca di un trasferimento di Dybala al Manchester United. Anche in quel caso si trattava di uno scambio – poi saltato – e anche in quella circostanza la contropartita era, guardacaso, Lukaku.