Calciomercato Juventus, Bonucci verso addio: ultime news

(Adnkronos) – Leonardo Bonucci si avvicina alla Bundesliga. Il 36enne difensore viterbese, ai margini del progetto della Juventus, secondo le ultime news di calciomercato vuole scongiurare il rischio di una stagione da vivere in tribuna. In Italia la Lazio ha fatto più di qualche sondaggio, mentre all’estero l’Union Berlino è la squadra maggiormente interessata. Anche oggi, secondo quanto riporta Sky Sport, contatti continui tra le parti per raggiungere un accordo e permettere al difensore di volare in Germania. Bonucci riflette e si sta decidendo a dire sì, a maggior ragione ora che la Lazio è in stand-by sul fronte difensore, e se non cambiano le cose la trattativa con l’Union potrebbe nei prossimi giorni arrivare a concretizzarsi.

Lo scorso 13 luglio il ds Cristiano Giuntoli e il vice Manna avevano raggiunto Bonucci in Toscana per comunicare al difensore che non rientra nei nuovi piani tecnici del club e che dunque era stato messo sul mercato. Il giocatore, che nel corso delle settimane a seguire ha continuato ad allenarsi da solo, non sarà reintegrato in gruppo. 36 anni compiuti lo scorso 1° maggio, Bonucci nell’ultima stagione è stato impiegato da Max Allegri in 26 occasioni tra tutte le competizioni (16 volte in campionato, 6 in Champions League, 3 in Europa League e 1 Coppa Italia). Il difensore è legato alla Juventus da un contratto fino al 30 giugno 2024.