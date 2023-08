Calciomercato Juventus, Lukaku resta a Londra?

(Adnkronos) – Romelu Lukaku resta al Chelsea? Difficile, ma non impossibile. L’attaccante belga, accostato alla Juventus dalle news di calciomercato in un eventuale scambio con Dusan Vlahovic, secondo le ultime notizie di oggi potrebbe rimanere nel club londinese. Ad alimentare l’ipotesi, almeno parzialmente, è il manager Mauricio Pochettino. L’allenatore argentino, al suo arrivo al Chelsea, ha trovato Lukaku ai margini del progetto tecnico: il centravanti farebbe comodo al reparto offensivo dei blues. “La situazione non è cambiata. Tutto può succedere, io ho solo accettato una situazione che già c’era quando sono arrivato e non sono riuscito a cambiare nulla”, dice Pochettino. “Se la società troverà una soluzione, me la comunicherà e ne prenderò atto”, aggiunge.

Manca una settimana alla chiusura del calciomercato in Europa e Lukaku rischia di rimanere bloccato a Londra. In assenza di svolte entro la fine di agosto, per il belga rimarrebbe aperta la pista che conduce all’Arabia Saudita, dove la campagna trasferimenti prosegue fino al 20 settembre.