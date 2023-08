Calciomercato Napoli, Zielinski in Arabia Saudita: cifre e ultime news

(Adnkronos) – Piotr Zielinski sta per dire addio al Napoli per trasferirsi in Arabia Saudita. Il centrocampista polacco, dopo 7 stagioni azzurre con 329 presenze e 44 gol, sta per passare all’Al Ahly con un contratto triennale da circa 15 milioni a stagione. Il Napoli dovrebbe incassare circa 30 milioni di euro per il cartellino del giocatore, che nello scacchiere dell’allenatore Rudi Garcia dovrebbe essere sostituito da Gabri Veiga, 21enne centrocampista del Celta Vitò che può lasciare il club galiziano per una cifra inferiore ai 40 milioni previsti dalla clausola rescissoria. Il Napoli intanto ha blindato fino al 2026 il centravanti Victor Osimhen, che firmerà il nuovo contratto fino al 2026 con ingaggio sensibilmente ritoccato e una clausola da circa 150 milioni che consentirà alla società partenopea di monetizzare al massimo l’eventuale cessione del bomber.