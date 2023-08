Calciomercato, Neymar a un passo dall’Al Hilal: visite mediche forse già oggi

(Adnkronos) – Siamo alle strette finali per il trasferimento in Arabia Saudita di Neymar. Come riportato dall’Equipé, infatti, il Psg e l’Al-Hilal hanno raggiunto l’intesa per il passaggio del campione brasiliano nella Saudi League: accordo da 90 milioni di euro complessivi (dovrebbero essere 80 milioni più 10 di bonus). La trattativa, già bene impostata, ha subito l’accelerata decisiva nella notte, con Neymar che già in giornata potrebbe sostenere le visite mediche con l’Al-Hilal.

Di fatto mancava solo l’accordo tra i due club, visto che Neymar aveva già accettato la proposta contrattuale presentata dall’Al-Hilal che per convincerlo gli ha offerto un contratto biennale da 80 milioni di euro netti a stagione. Neymar, 31 anni, è dunque a un passo dal lasciare il Psg club dove è arrivato nell’estate del 2017 (pagata la clausola al Barcellona da 222 milioni di euro) e con cui ha totalizzato 118 gol e 77 assist in 173 presenze.