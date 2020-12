Calciomercato Roma, da Montiel a El Shaarawy: il punto

Il mandato di Tiago Pinto, nuovo direttore sportivo della Roma, inizierà ufficialmente solo tra due giorni. Ma il suo lavoro va avanti ormai da settimane. I nomi sul taccuino del nuovo dirigente giallorosso sono tanti, l’obiettivo è quello di regalare a Fonseca i rinforzi giusti per puntare in alto. Le richieste dell’allenatore portoghese sono chiare: un esterno basso e uno alto, che sappia fare anche gol.

I profili individuati non mancano, uno è una vecchia fiamma del club. Si tratta di Gonzalo Montiel. L’esterno del River Plate piace da tempo dalle parti di Trigoria. E ora che l’altro obiettivo per la fascia, Reynolds, è sempre più vicino alla Juve, Montiel potrebbe bastare in testa alle preferenze.

Non è una trattativa semplice: il River spara alto, la clausola rescissoria è fissata a 20 milioni, non pochi. La scadenza del contratto con il club argentino è fissata però a giugno e questo potrebbe far abbassare le pretese del River, che rischia di perderlo a zero a fine anno.

Intanto la Roma lavora anche per l’attacco e ha messo nel mirino una vecchia fiamma: El Shaarawy. L’esterno è stato vicinissimo al ritorno in estate, il suo passaggio in giallorosso è sfumato per un’inezia. Il ragazzo ha sempre spinto per tornare in Italia, meglio se a Roma, per non perdere il treno degli Europei. Si è allenato con ardore per farsi trovare pronto. L’occasione potrebbe arrivare finalmente a gennaio.