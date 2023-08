Calciomercato Roma, ecco Duvan Zapata: ultime news

(Adnkronos) – Duvan Zapata verso la Roma. Le ultime news di calciomercato accostano il 32enne centravanti colombiano dell’Atalanta alla società giallorossa. I due club avrebbero raggiunto un’intesa di massima sulla formula per il trasferimento: Zapata arriverebbe alla corte dell’allenatore José Mourinho in prestito con obbligo di riscatto. Resta da definire il quadro economico dell’operazione. Zapata sarebbe il 9 cercato dalla Roma per integrare il reparto offensivo, considerata la lunga assenza per infortunio di Tammy Abraham. A Bergamo, l’attaccante colombiano – reduce da una stagione condizionata da problemi fisici – faticherebbe a trovare spazio da titolare visto l’arrivo di Gianluca Scamacca, acquistato dal West Ham con un investimento record per le casse bergamasche.