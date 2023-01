Calciomercato Roma, Zaniolo ‘non si fa convocare’. Verso la cessione?

(Adnkronos) – Prima le indiscrezioni, poi uno strappo che sembra più di una conferma. Nicolo’ Zaniolo non si è reso disponibile per la convocazione in vista della trasferta in casa dello Spezia. Secondo altre ricostruzioni, sarebbe stato Mourinho a decidere, dopo che il giocatore ha già saltato l’ultimo impegno casalingo con la Fiorentina, dichiarando di essere indisponibile per l’influenza. La notizia filtrata dalle mura di Trigoria fa comunque il giro del web e dei social e accende ancora di più gli ultimi giorni di calciomercato in casa Roma. Una cessione del giocatore viene considerata dalla società solo a determinate condizioni: il prezzo, almeno 35 mln, e una formula certa che consenta di metterla a bilancio entro il 30 giugno 2023. Quello che sembra più che probabile, a questo punto, è che visto il mancato rinnovo e le tensioni di questa settimana, il rapporto tra Zaniolo e la Roma si sia definitivamente rotto.