Calciomercato Roma, Zapata si complica: ultime news

(Adnkronos) – Dopo aver chiuso per i centrocampisti Leandro Paredes e Renato Sanches, la Roma punta rinforzare l’attacco secondo le ultime news di calciomercato. Si continua a lavorare per arrivare a Duvan Zapata dell’Atalanta, ma al momento manca ancora l’accordo con il calciatore e anche con il club bergamasco, che continua a cambiare le condizioni per privarsi del colombiano. La Roma allora si guarda intorno e ha chiesto informazioni al Chelsea per Armando Broja, albanese classe 2001: i giallorossi, secondo quanto riporta Sky Sport, vorrebbero l’attaccante in prestito ma al momento i Blues non aprono a questa formula. Su Broja c’è anche il Milan che vorrebbe, così come la Roma, il calciatore in prestito.

Giallorossi che valutano anche Willian José, punta centrale classe 1991 di proprietà del Betis Siviglia, autore nel recupero del gol del decisivo 2-1 nel successo sul Villarreal nell’esordio in Liga la scorsa domenica. Roma che non abbandona la pista che porta a Marcos Leonardo. L’agente dell’attaccante, Rafaela Pimenta, è in Brasile per sbloccare la situazione. Il Santos ha perso l’ultima partita 4-0 contro il Fortaleza ed è in una situazione molto complicata. Per dare il via libera alla cessione del calciatore, potrebbe essere solamente una questione di tipo economico, con il Santos che potrebbe giocare al rialzo per monetizzare al massimo la cessione del giovane attaccante classe 2003.