Calciomercato, ultime news Neymar: ha chiesto cessione a Psg

(Adnkronos) – Neymar vuole lasciare il Paris Saint Germain. Secondo il quotidiano francese L’Equipe, il 31enne fuoriclasse brasiliano ha comunicato formalmente alla dirigenza la propria intenzione di cambiare squadra prima dell’inizio della stagione 2023-2024. A quanto pare, Neymar sarebbe rimasto “profondamente traumatizzato” dalla contestazione inscenata da alcuni tifosi del Psg sotto la sua abitazione a maggio. Nella circostanza, il calciatore è stato ‘invitato’ a lasciare Parigi e a trasferirsi altrove. Il brasiliano, appena rientrato dal tour asiatico con il Psg, ha fatto il punto con la sua famiglia e con l’agente Pini Zahavi: l’intenzione di lasciare Parigi sarebbe condivisa dall’intero entourage. Neymar è arrivato al Psg nel 2017, quando il club transalpino ha acquistato il verdeoro dal Barcellona per l’astronomica cifra di 222 milioni di euro. L’attaccante è vincolato da un contratto valido per altri 4 anni. Per il Psg, un’altra grana dopo il caso Mbappé. Il 24enne attaccante francese, ai margini del progetto tecnico, ha ribadito che non intende prolungare il contratto in scadenza a giugno 2024: nel suo futuro, salvo sorprese, c’è l’approdo a parametro zero al Real Madrid.