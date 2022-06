Caldo, D’Amato: “Allerta da bollino rosso a Roma”

(Adnkronos) – Caldo, allerta da bollino rosso a Roma. “Nelle giornate di domani e domenica 5 giugno, nella Capitale sarà allerta da bollino rosso per le ondate di calore” avverte l’assess”ore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato. Domenica bollino rosso anche per Rieti e Frosinone”. “E’ operativo il piano per tutelare dalle ondate di calore la popolazione più a rischio, rivolto alle persone dai 65 anni in su con l’obiettivo di garantire l’assistenza nelle giornate con le temperature più elevate. Massima attenzione dunque, soprattutto per i bambini e gli anziani, evitare di uscire nelle ore più calde e bere molta acqua”.

Nello specifico, informa una nota, “domani saranno due le città con il bollino rosso, il massimo livello di emergenza che indica condizioni a rischio per tutta la popolazione: Campobasso e Roma con quest’ultima che vedrà una temperatura massima percepita di 34 gradi. In 6 città del Lazio sono attivi specifici sistemi di allarme con l’obiettivo di modulare gli interventi: Roma, Latina, Frosinone, Viterbo, Rieti e Civitavecchia”.

“I bollettini d’allarme – si ricorda – sono pubblicati ogni giorno sul sito del ministero della Salute, sul sito del Dipartimento di epidemiologia del Servizio sanitario regionale – Asl Roma 1 e sulla App ‘Caldo e Salute’, dove sono riportate tutte le informazioni, i bollettini relativi alle ondate di calore e tutte le raccomandazioni utili per combattere il caldo”.