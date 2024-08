Caldo intenso e città da bollino rosso: il meteo in Italia

In Italia, il caldo continua a dominare le previsioni meteo con temperature in aumento da nord a sud. Oggi, tre città sono segnalate da bollino rosso per il caldo estremo: Roma, Latina e Bari. Domani, giovedì 28 agosto, il numero salirà a sei, includendo Firenze, Frosinone e Trieste. Secondo il meteorologo Andrea Giuliacci, da giovedì l’alta pressione porterà giornate più soleggiate con temperature in aumento, raggiungendo picchi di 36-37 gradi durante il weekend, mentre in Sardegna potrebbero toccare i 39-40°C. L’attenuazione del caldo è prevista intorno al 4-5 settembre, secondo Giuliacci, mentre per Mattia Gussoni il calo delle temperature inizierà dal 3 settembre.

Il caldo torrido continua a caratterizzare le condizioni meteorologiche in Italia, con temperature elevate che persistono da Milano a Palermo, passando per Roma e Napoli. Anche l’ultima settimana di agosto si conferma afosa, con un ulteriore aumento delle temperature.

Oggi, tre città italiane sono segnalate come “bollino rosso” dal bollettino del Ministero della Salute a causa delle ondate di calore: Roma, Latina e Bari. Tuttavia, per la giornata di domani, giovedì 28 agosto, il numero di città a bollino rosso raddoppierà, arrivando a sei con l’aggiunta di Firenze, Frosinone e Trieste, mentre altre città come Perugia rimarranno in allerta arancione. Nella maggior parte degli altri capoluoghi italiani, invece, la situazione è meno grave, con allerta tra il livello 0 e 1.

Il meteorologo Andrea Giuliacci di ‘Meteo.it’ ha dichiarato che oggi si prevede ancora un po’ di instabilità, con possibilità di temporali improvvisi, soprattutto nelle zone interne del Centro e nelle regioni meridionali. Alcuni temporali potrebbero essere intensi, accompagnati da grandine e nubifragi. Le temperature rimarranno stabili, tra i 29 e i 35 gradi, senza particolari eccessi.

Da giovedì, però, l’alta pressione tornerà a consolidarsi sull’Italia, portando giornate più soleggiate e un’ulteriore intensificazione del caldo. Il weekend sarà caratterizzato da tempo prevalentemente soleggiato, con pochi temporali pomeridiani limitati alle Alpi. Le temperature massime supereranno ovunque i 30 gradi, con picchi di 36-37 gradi in alcune località, raggiungendo valori di 6-7 gradi sopra la media stagionale.

Secondo Giuliacci, una generale attenuazione del caldo potrebbe verificarsi intorno al 4-5 settembre. Mattia Gussoni, meteorologo de ‘iLMeteo.it’, suggerisce invece che il calo delle temperature potrebbe iniziare già dal 3 settembre. Nei prossimi giorni, l’anticiclone africano si estenderà sul Mediterraneo, mantenendo alte le temperature, specialmente in Emilia Romagna, al Centro-Sud e sulle Isole Maggiori, dove si prevedono picchi fino a 39-40°C in Sardegna. La prossima settimana, tuttavia, potrebbe portare una “burrasca di fine estate” che segnerebbe la fine del caldo intenso.

