Calenda a Pd, Fi e Lega: “Noi mai con Fdi e M5S, e voi?”

(Adnkronos) – “Noi siamo per il dialogo ma non vuole dire accettazione di qualsiasi controparte: noi non accettiamo confronto con M5S e Fdi. E’ una scelta netta e definita perché il dialogo si fa a partire dai valori comuni”. Così Carlo Calenda al congresso di Azione in corso a Roma.

“E mi dispiace se negli interventi ho sentito dire ‘la pensiamo allo stesso modo ma alle elezione andremo separati’. Quale è la logica? Veniamo dalle grandi famiglie politiche europee ma poi alle elezioni ce ne andiamo con Fdi e M5S? Ma dove nelle radici culturali dei socialdemocratici, dei popolari e liberali europei esiste la possibilità di sottomettersi a sovranisti e populisti? Noi con non saremo mai alleati con i populisti e i sovranisti, la scelta è nel vostro campo”, conclude Calenda rivolgendosi ai leader di Pd, Fi, Lega, Leu, Iv ospiti del congresso.