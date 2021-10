Calenda al PD: “Vittoria vana se date ossigeno ai Cinque Stelle”

“Attenzione Enrico Letta, la sconfitta di sovranisti e populisti risulterà vana se continuerete a dare ossigeno ai 5S e a non capire che la frattura oggi è tra elettorato responsabile, democratico ed europeista e chi cavalca disagio e paure”. Così Carlo Calenda, in un post su Instagram, mette in guardia il Pd sul possibile accordo con il M5s.

Il leader di Azione, al primo posto con la sua lista civica alle comunali di Roma, ha messo il punto fin da subito: non è disposto a fare accordo con i pentastellati. Da qui l’avvertimento al Pd, alleato del Movimento 5 Stelle in molte città: “La lettura di queste ore del Partito Democratico, ‘si vince mettendo tutto insieme da Conte a Calenda’, non mi convince affatto”, scrive ancora Calenda.

E ancora: “Il dato di queste elezioni è la scomparsa politica del M5S e la sconfitta della destra sovranista. Occorre rompere le alleanze con le forze anti sistema. Si può costruire un Fronte Repubblicano che metta insieme gli elettorati popolari moderati, liberali e socialdemocratici. PD e FI devono mostrare coraggio. Noi lavoreremo in questa prospettiva. Chiudendo la stagione del bipopulismo e aprendo quella del riformismo pragmatico”.

In mattinata Clemente Mastella, eletto ancora sindaco di Benevento, a radio 24 aveva rilanciato. “Dopo la mia vittoria a Benevento, è il momento di costruire un centro a livello nazionale per le prossime elezioni politiche, magari con dentro Italia Viva e Azione di Calenda. Ora spero che anche loro facciano la loro parte”. Netta la risposta di Calenda su Twitter: “Anche no”.